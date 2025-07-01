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Мемориальная доска в память об Александре Ширвиндте появится в Москве

Мемориальную доску в память о народном артисте РСФСР, режиссере и педагоге, худруке и президенте Московского академического театра сатиры Александре Ширвиндте установят на фасаде дома на Котельнической набережной в Москве, сообщается на сайте мэра Москвы.

Соответствующее распоряжение подписал столичный градоначальник Сергей Собянин.

«Александр Анатольевич Ширвиндт (1934—2024) оставил большой и яркий след в истории отечественного искусства», — говорится в сообщении.

Мемориальную доску установят до конца текущего года по адресу: Котельническая набережная, дом 1/15, корпус А.

Александр Ширвиндт скончался 15 марта 2024 года. Он ушел из жизни в больнице в возрасте 89 лет. У актера было больное сердце. Народного артиста РФ похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.