SHOT: беспилотники ВСУ, атаковавшие ивановскую Шую, запускали из Сумской области

Украинские беспилотники самолетного типа, которые атаковали Шую в Ивановской области, были запущенны с территории Сумской области. В результате налета дронов ВСУ пострадали два человека, сообщает SHOT .

По предварительной информации, место запуска находится в 40 км от российско-украинской границы. Украинские беспилотники преодолели 850 км, двигаясь на высоте 2,5 тыс. метров вдоль границ российских регионов.

В среду утром средства ПВО обнаружили и сбили 7 украинских БПЛА в Ивановской области. В результате атаки БПЛА поврежден как минимум один дом на Южной улице в Шуе. Предварительно, в результате налета беспилотников ВСУ на Шую пострадали два человека. Целью атаки на регион мог стать завод «Литмаш».

На месте падения обломков вражеских дронов работают городские экстренные службы.