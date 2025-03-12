Школьники из Лыткарина делают 1 тыс окопных свечей ежемесячно для бойцов СВО

Учащиеся школы № 2 корпуса 2 Лыткарина с начала СВО брали мастер-классы по плетению сетей у волонтеров организации «Золотые руки ангела». Участие принимают ученики 7 классов и старше. Нарезанный спанбонд для сетей получают от «Золотых рук ангела», им же отдают готовые сети, сообщает пресс-служба администрации округа.

Маскировочными сетями дело не ограничивается: на уроках технологии школьники льют окопные свечи. Из полосок картона ученики сворачивают фитиль, закрепляют его в центре банки, топят парафин и заливают его в свечи.

«За февраль мы отлили 1000 таких свечей. В сентябре учительница Алла Новак даже проводила мастер-класс по отливу на День города. Все изготовленные свечи были переданы в пункт сбора гуманитарной помощи», — рассказала социальный педагог 2 корпуса МОУ СОШ № 2 Юлия Гогина.

Также готовят для бойцов сублимированные супы — за февраль получилось 1300 штук. Каждую неделю передают гуманитарную помощь волонтерам организации «Русские своих не бросают».

Как правило, в нее входят продукты питания, сублиматы, свечи, медикаменты, предметы гигиены, чайные наборы. Чтобы поддержать бойцов СВО, ученики рисуют открытки и пишут и письма с поздравлениями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.