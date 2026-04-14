Школьники Богородского округа подготовили наборы для бойцов СВО

Благотворительный мастер-класс «Мы рядом» прошел 13 апреля в Ногинском центре культуры и творчества «Глухово» в Богородском округе. Школьники изготовили продуктовые наборы из сушеных овощей для участников спецоперации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участниками акции стали волонтеры — учащиеся казачьего класса центра образования №21. Вместе с родителями и классным руководителем Снежаной Власовой они подготовили продуктовые наборы для бойцов СВО. Отец одного из учеников, повар-универсал, объяснил ребятам, как правильно готовить, фасовать и хранить продукты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.