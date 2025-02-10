Шеремет назвал условия Зеленского по прекращению конфликта провокацией

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал провокацией условия Владимира Зеленского по прекращению боевых действий на Украине в 2025 году, сообщает РИА Новости .

«Заявление Зеленского — провокация, призванная затянуть военный конфликт на Украине и продолжать дальше множить число смертей и людских бед. Сегодня Зеленский нелегитимен и его позиция уже неважна», — отметил он.

По его словам, Зеленский сделал все возможное, чтобы затянуть конфликт.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что для завершения вооруженного конфликта с Россией в 2025 году есть все возможности. Он готов к переговорам в любом формате, но хочет понимать, что США и Европа не бросят Украину, а обеспечат ей безопасность. Он отметил, что готов провести мирные переговоры в любом формате, если США и Европа не оставят страну.