«Шатались окна в квартирах»: в небе над Самарой и Сызранью прогремели взрывы

сегодня в 04:15

Жители Самары и Сызрани сообщили о 10 взрывах и пожаре после атаки БПЛА

В небе над Самарой и Сызранью прогремело около 10 взрывов. Средства противовоздушной обороны уничтожают украинские беспилотники, сообщает SHOT .

По словам очевидцев, атака началась около 3:00. Громкие звуки были слышны в разных районах — от них, как рассказывают люди, шатались окна в квартирах. В одном из районов Сызрани заметен дым и пламя от пожара.

Беспилотники летят на низкой высоте со стороны Волги. В небе видны яркие вспышки. В городах воют сирены воздушной опасности.

В аэропорту Самары введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Ранее жители Анапы рассказали о серии взрывов в районе города. По словам очевидцев, громкие звуки доносятся со стороны Черного моря.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.