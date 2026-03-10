Серия взрывов: жители Анапы сообщили о громких звуках со стороны Черного моря

Жители Анапы рассказали о серии взрывов в районе города. По словам очевидцев, громкие звуки доносятся со стороны Черного моря, сообщает SHOT .

Работает система противовоздушной обороны. Она отражает атаку украинских беспилотников.

Как заявили местные жители, всего прогремело около пяти взрывов в разных частях города. От громких звуков срабатывали автомобильные сигнализации. За день сирены в Анапе включались уже трижды. Также сирены звучат в некоторых районах Сочи.

Аэропорты Краснодара и Сочи временно не принимают и не отправляют рейсы в связи с объявленной угрозой атаки беспилотников.

