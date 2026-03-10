Серия взрывов: жители Анапы сообщили о громких звуках со стороны Черного моря
В Анапе прогремела серия взрывов
Жители Анапы рассказали о серии взрывов в районе города. По словам очевидцев, громкие звуки доносятся со стороны Черного моря, сообщает SHOT.
Работает система противовоздушной обороны. Она отражает атаку украинских беспилотников.
Как заявили местные жители, всего прогремело около пяти взрывов в разных частях города. От громких звуков срабатывали автомобильные сигнализации. За день сирены в Анапе включались уже трижды. Также сирены звучат в некоторых районах Сочи.
Аэропорты Краснодара и Сочи временно не принимают и не отправляют рейсы в связи с объявленной угрозой атаки беспилотников.
