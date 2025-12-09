Вооруженные силы РФ (ВС РФ) освободили населенный пункт Северск в Донецкой Народной Республике (ДНР) от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ). Теперь 99% территорий города контролируется российской армией, сообщает Mash .

Как сообщили бойцы 6-й и 7-й Казачьих бригад, они одними из первых вошли в город и успешно разгромили элитное подразделение ВСУ — 81-ю отдельную аэромобильную бригаду.

В настоящее время бойцы ВС РФ наблюдают поспешный отход противника на более удобные рубежи. Крайней точкой интенсивных боев стал частный сектор на окраине города — ВСУ пытались закрепиться в районе железной дороги, однако не смогли удержать позиции и недели.

Теперь в пределах административных границ Северска проводятся работы по разминированию зданий и зачистке подвалов от оставшихся сил противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что в первой половине дня 9 декабря сразу девять российских регионов подверглись обстрелам с помощью дронов со стороны представителей киевского режима. За этот период ВС РФ ликвидировали 26 беспилотников самолетного типа.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.