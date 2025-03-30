Съемочная группа телеканала «Вести.Донецк» попала под удар дрона ВСУ в Горловке

Украинский беспилотник атаковал съемочную группу телеканала «Вести.Донецк» во время выполнения редакционного задания в городе Горловка Донецкой Народной Республики (ДНР).

Инцидент произошел в воскресенье около 15:00. В момент атаки вражеского дрона в легковом автомобиле находились водитель, телеоператор и корреспондент. В последний момент съемочной группе удалось увернуться от беспилотника ВСУ, который целился в автомобиль.

«Водитель и телеоператор контужены, сейчас им оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении ГТРК «Донецк» в Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как разорвавшийся вблизи украинский БПЛА повредил переднюю пассажирскую дверь и выбил боковое стекло в автомобиле.

Ранее в Москве простились с военкором Первого канала Анной Прокофьевой, которая погибла при подрыве на мине ВСУ во время выполнения редакционного задания в Белгородской области.