Школьники Подмосковья моделируют безопасные маршруты с помощью игровых наборов

Ученики начальных классов участвуют в кампании «Безопасный маршрут», которая проходит в Московской области с 22 октября по 5 ноября. Первые занятия состоялись в Коломне, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Школьники с помощью наборов «Дом–Школа–Дом» моделируют ежедневный путь в школу и обратно, находят опасные участки и учатся их обходить. Наборы разработали Минтранс Подмосковья, региональная Госавтоинспекция и «Лаборатория дорожной культуры Урбантех».

Первые занятия прошли у третьеклассников школы №15 в Коломне. Дети наклейками обозначили на игровом поле свою улицу: проезжую часть, тротуары, переходы, светофоры, остановки и знаки. Вместе с педагогами и сотрудниками Госавтоинспекции они отметили опасные места и выбрали наиболее безопасный путь.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин сообщил, что в 2026 году число погибших в ДТП детей в регионе сократилось почти на треть по сравнению с 2025 годом. При этом 86% происшествий происходят в границах городов и поселков, где проходят привычные детские маршруты.

Заместитель начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Владимир Александрович Севостьянов отметил, что наборы полезны и родителям: с их помощью можно разобрать с ребенком пути к наиболее часто посещаемым местам.

Руководитель социального проекта «Лаборатория дорожной культуры Урбантех» Константин Агуреев пояснил, что в набор входят поле для моделирования, наклейки с элементами дорожной и уличной инфраструктуры, дорожные знаки, блокнот с правилами безопасности и световозвращающий стикер. Практический формат помогает превратить знания в привычку.

Наборы впервые представили в Подмосковье и постепенно внедряют в разных округах. Проект направлен на профилактику детского дорожного травматизма и закрепление навыков безопасного поведения. На сайте Минтранса Подмосковья размещена видеоинструкция о наборе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.