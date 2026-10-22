Андрей Воробьев: техноколледж в «Титане» откроют 1 сентября 2027 года

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что технологический колледж в индустриальном парке «Титан» откроют 1 сентября 2027 года. Он будет окружен действующими компаниями, которые производят автоматизированные линии и роботов.

«То есть там будут стоять и автоматизированные линии, и программирование, и роботы непосредственно сами. Поэтому ребята могут там и обучаться, и буквально за стенкой их ждут и готовы предложить достойную зарплату и самореализацию. Вы знаете, что сегодня колледж — это технология, это часто инновации», — рассказал Воробьев во время «Прямого разговора» на телеканале «360».

Он отметил, что многие ребята уже умеют программировать и разбираются в сложных системах, поэтому задача властей — с 1 сентября 2027 года запустить такой колледж. К этому очень серьезно готовятся. Недавно Воробьев приехал из Китая, где побывал в подобном колледже технологий и инноваций. Ученики там нарасхват, потому что обладают компетенциями.

«И они не останавливаются учиться. Дальше, вы знаете, есть прямая дорога получить высшее образование, уже имея навыки. Поэтому мы сделаем все, чтобы каждый ребенок, который прошел через техноколледж, имел хорошие перспективы. Это глобальная задача. Поэтому большая часть времени будет предоставлена для практики», — отметил губернатор.

По его словам, ребята хотят делать руками и головой все, что сегодня является конкурентоспособным и перспективным. Он пригласил жителей Подмосковья на открытие колледжа и напомнил, что он не единственный в регионе — их более 40-ка, но этот будет самый новый.

«Мы хотим сделать передовой экспериментальный колледж. Поэтому он будет, естественно, доступен. Мы думаем и дополнительные дороги провести так, чтобы ребята не тратили много времени на дорогу», — заключил глава региона.

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