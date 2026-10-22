Ногинский регоператор закупил около 10 бункеров для крупногабаритных отходов

Ногинский региональный оператор приобрел около 10 бункеров для крупногабаритных отходов. Новые емкости объемом 8 м³ уже распределяют по контейнерным площадкам обслуживаемых территорий, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ногинский регоператор закупил очередную партию бункеров-накопителей в рамках обновления контейнерного парка. Около 10 новых емкостей объемом 8 м³ распределяют по контейнерным площадкам.

«Ежегодно мы проводим системную работу по обновлению контейнерного парка и инфраструктуры для сбора ТКО. Места установки новых емкостей распределяются в зависимости от сезонной нагрузки на адреса», — ранее отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Бункеры предназначены для крупногабаритных отходов, которые из-за размера или веса невозможно поместить в обычный контейнер объемом 1,1 м³. Складировать отходы на земле рядом с контейнерной площадкой запрещено — это нарушение правил благоустройства.

В зону обслуживания регоператора Ногинского кластера входят Балашиха, Ногинск, Звездный городок, Красноармейск, Ликино-Дулево, Лосино-Петровский, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Реутов, Черноголовка, Щелково, Фрязино, Электрогорск и Электросталь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.