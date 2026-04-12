Семьи участников СВО посетили музей имени Юрия Гагарина в Люберцах

В преддверии Дня космонавтики 9 апреля для семей участников специальной военной операции организовали тематическую экскурсию. Жены и дети бойцов посетили музей имени Юрия Гагарина в Люберцах.

«Дети наших защитников проводят каникулы с пользой. Сегодня они узнали много интересного о нашем знаменитом летчике Юрии Алексеевиче Гагарине. К тому же, подобные встречи для них — это прекрасный повод встретиться со своими сверстниками, пообщаться. Мы очень благодарны за такую возможность», — отметила руководитель Центра поддержки участников СВО и их семей городского округа Люберцы Алеся Давранова.

Музей расположен в Люберецком техникуме им. Ю. А. Гагарина. Среди экспонатов — парта, за которой учился Гагарин, рабочие инструменты космонавтов, питание, личные вещи покорителя космоса. В рамках экскурсии гостям рассказали о детских и юношеских годах Юрия Алексеевича, его учебе в техникуме, первом полете в космос.

«Экскурсия замечательная, потрясающий исторический урок, не просто факты о первом космонавте, которым гордится вся наша страна. Интересная биография. Все просто супер интересно — для взрослых и детей», — отметила одна из гостей музея Ирина.

Музей Гагарина был основан в 1962 году. В 2016-м — после реконструкции — его открыли для всех жителей и гостей города. Ранее посещать музей могли только студенты и посетители техникума.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.