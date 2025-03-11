Сбивший украинский дрон в Подмосковье бывший военный был на костылях

В Подмосковье бывший военный сбил украинский беспилотник из ружья. В этот момент мужчина был на костылях. Он чудом не пострадал, сообщает SHOT .

По словам мужчины, он проснулся рано от грохота в деревне Дулебино. Выйдя во двор, бывший военный увидел украинские беспилотники. Они летели в сторону Озер.

Мужчина дождался, когда БПЛА пролетят мимо домов. Затем он взял ружье и сбил дрон. Все это время бывший военный передвигался на костылях, так как недавно сломал ногу. Мужчина чудом не пострадал после того, как сбил дрон. Осколки вонзились рядом с ним в землю.

Житель Подмосковья служил в горячих точках, более 20 лет проработал в полиции. Сейчас он находится на пенсии.

По данным Минобороны РФ, 91 беспилотник уничтожили минувшей ночью над Подмосковьем.

Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, максимальное количество пострадавших и самый большой ущерб наблюдаются в 3 округах области.

Он добавил, что в результате атаки погибли двое сотрудников «Мираторга».

«Удар БПЛА пришелся на парковку в 05:14 утра, когда мужчины только заступили на смену. Судя по найденным поражающим элементам, целью были именно люди», — подчеркнул Воробьев.

По данным Минздрава РФ, при атаке БПЛА в Подмосковье пострадали 18 человек.