Сбит третий за утро беспилотник ВСУ, летевший на Москву

Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский дрон, летевший на Москву. Это третий БПЛА, сбитый за утро, сообщил в своем Telegram-канале столичный мэр Сергей Собянин.

Обломки дрона упали на землю. На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб.

До этого один из беспилотников ВСУ был ликвидирован в 08:02, второй — в 08:16.

Всего за минувшую ночь средства ПВО сбили 20 украинских БПЛА в регионах России. Один из них ликвидирован над Московским регионом.

