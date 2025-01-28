Сбежать незамеченными: гарнизон ВСУ из Великой Новоселки смешался с гражданскими
Гарнизон ВСУ пытается покинуть Великую Новоселку, смешавшись с гражданскими
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Остатки украинского гарнизона пытаются смешаться с гражданскими в освобожденной 26 января российскими войсками Великой Новоселке. Солдаты ВСУ бросили оружие, форму и технику, сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
Те украинские боевики, которые не смогли сбежать из населенного пункта, пытаются укрыться в подвалах, притворяясь гражданскими. Из-за этого российские солдаты внимательно обходят помещения.
Бойцам ВС РФ теперь необходимо вести адресную работу, обходя каждый дом.
Ранее сообщалось, что отказавшихся от боя украинских военных казнили сослуживцы в Великой Новоселке.