Сбежать незамеченными: гарнизон ВСУ из Великой Новоселки смешался с гражданскими

Гарнизон ВСУ пытается покинуть Великую Новоселку, смешавшись с гражданскими
Спецоперация

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Остатки украинского гарнизона пытаются смешаться с гражданскими в освобожденной 26 января российскими войсками Великой Новоселке. Солдаты ВСУ бросили оружие, форму и технику, сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Те украинские боевики, которые не смогли сбежать из населенного пункта, пытаются укрыться в подвалах, притворяясь гражданскими. Из-за этого российские солдаты внимательно обходят помещения.

Бойцам ВС РФ теперь необходимо вести адресную работу, обходя каждый дом.

Ранее сообщалось, что отказавшихся от боя украинских военных казнили сослуживцы в Великой Новоселке.