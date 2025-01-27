В Великой Новоселке украинцы казнили своих сослуживцев, отказавшихся от боя

В Великой Новоселке (ДНР) украинские военные убили 15 сослуживцев, которые отказались участвовать в боях с российской армией. Их тела нашли в одном из подвалов, сообщает ТАСС со ссылкой на командира штурмовой роты с позывным Рязань.

По словам военного, во время штурма россияне пленили некоторых военных ВСУ. При разговоре пленные рассказали, что некоторые из бойцов 110-й бригады не хотели стрелять в российских военных и отказались от боя. По их словам, после отказа старшие по званию отправили украинских военных в подвалы.

Во время боев за центр Великой Новоселки подвал нашли российские военные. Там находились трупы бойцов ВСУ — солдат расстреляли их же сослуживцы.

Рязань также заявил, что в Великой Новоселке погибли около 500 солдат ВСУ.

