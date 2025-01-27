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Боец ВС РФ Рязань: около 500 солдат ВСУ погибли в Великой Новоселке

В северо-восточной части населенного пункта Великая Новоселка в ДНР, который освободили российские войска, было ликвидировано порядка 500 военнослужащих ВСУ, рассказал ТАСС командир штурмроты батальона морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Рязань.

По словам российского бойца, часть из украинских солдат погибла при попытках бегства из населенного пункта.

26 января в Минобороны России сообщили о том, что ВС РФ освободили Великую Новоселку в ДНР. Российские войска взяли под контроль населенный пункт благодаря наступательным действиям.

Ранее стало известно, что группа бойцов ВСУ сдалась в плен в Великой Новоселке. Пленных доставили в безопасное место.