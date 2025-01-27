Группа бойцов ВСУ сдалась в плен в Великой Новоселке в ДНР
Фото - © РИА Новости
Группа, состоящая из боевиков 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сдалась в плен в Великой Новоселке на юге Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает ТАСС.
Пленных доставили в безопасное место. Российские солдаты оказывают им помощь.
Министерство обороны России отчиталось об освобождении Великой Новоселки в ДНР 26 января. Противника выбивали подразделения группировки войск «Восток».
Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских солдат с освобождением данного населенного пункта.