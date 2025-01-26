Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших Великую Новоселку в ДНР

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Глава министерства обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих, которые в ходе успешных боевых действий взяли под контроль населенный пункт Великая Новоселка Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

​Так, Белоусов поздравил командование и подразделения 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты «Восточной» группировки войск.

В воскресенье пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что российские военные освободили в результате активных наступательных действий освободили от ВСУ поселок городского типа Великая Новоселка в ДНР.

Бойцы ВС РФ установили российские триколоры и знамена по всему населенному пункту после его полной зачистки от сил противника.