ВС РФ освободили населенный пункт Великая Новоселка в ДНР

Подразделения 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток» ВС РФ освободили населенный пункт Великая Новоселка ДНР, сообщает пресс-служба министерства обороны.

Это произошло в воскресенье в результате активных наступательных действий российских военных.

В январе армия РФ замкнула кольцо вокруг Великой Новоселки в районе реки Кашлагач. Затем бойцы смогли там «разрезали пополам» группировку ВСУ.

Также ранее стало известно о том, что под контроль ВС РФ перешел населенный пункт Зеленое в ДНР.

