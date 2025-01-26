ВС РФ освободили населенный пункт Великая Новоселка в ДНР
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Подразделения 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток» ВС РФ освободили населенный пункт Великая Новоселка ДНР, сообщает пресс-служба министерства обороны.
Это произошло в воскресенье в результате активных наступательных действий российских военных.
В январе армия РФ замкнула кольцо вокруг Великой Новоселки в районе реки Кашлагач. Затем бойцы смогли там «разрезали пополам» группировку ВСУ.
Также ранее стало известно о том, что под контроль ВС РФ перешел населенный пункт Зеленое в ДНР.