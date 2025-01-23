В Великой Новоселке 1500 бойцов ВСУ попали в котел, им предложили сдаваться

В Великой Новоселке 1500 бойцов ВСУ и наемников попали в котел

В населенном пункте Великая Новоселка (ДНР) полностью окружены около 1500 украинских военных и наемников. Российские войска предложили им ультиматум — сдаться в плен или погибнуть, сообщает Mash .

Кольцо вокруг Великой Новоселки замкнули в районе реки Кашлагач, в операции участвуют бойцы группировки войск «Восток» ВС РФ. Среди окруженных есть наемники из Польши, Великобритании и Грузии, о чем свидетельствуют перехваты радиопереговоров.

Украинских и иностранным военным предложили сдаться и пройти по «коридору» вдоль Азовской улицы на юге Великой Новоселки. В северной части населенного пункта бойцы ВСУ периодически пытаются прорвать окружение и погибают в боях.

Ранее швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung заявила, что ВСУ попали «в ловушку» в Великой Новоселке.