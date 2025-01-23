NZZ заявила о «ловушке» для ВСУ в Донбассе

Положение украинских войск в городах Великая Новоселка, Покровск (российское название Красноармейск) и Часов Яр (ДНР) резко ухудшилось в последние дни. В Великой Новоселке украинские военные попали «в ловушку», ожидается скорое падение города, сообщает Газета.ru со ссылкой на швейцарскую Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Великая Новоселка находится между тремя реками и была «оплотом против дальнейшего продвижения России на юге Донбасса», заявили западные журналисты.

По данным NZZ, гарнизон ВСУ в донецком городе оказался отрезан от снабжения. Украинским силам остается надеяться на отступление из Великой Новоселки через реку Мокрые Ялы, при этом отступающие не смогут эвакуировать тяжелую технику и будут вынуждены ее оставить.

«Великая Новоселка — это символ переменчивой судьбы войны», — добавляется в статье.

NZZ напомнила, что летом 2023 году в районе Великой Новоселке украинцы также пытались вести наступательные действия, которые не увенчались успехом.