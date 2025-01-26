Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Зеленое в ДНР

Подразделения «Центральной» группировки войск освободили от ВСУ населенный пункт Зеленое в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает пресс-служба министерства обороны России.

В ходе активных боевых действий противник потерял около 650 человек, 4 боевые бронемашины, 8 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии.

Бойцы ВС РФ нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и боевой техники четырех механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ вблизи н. п. Срибное, Дзержинск, Новопавловка, Щербиновка, Андреевка и Новоелизаветовка ДНР.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что за неделю российские подразделения освободили 9 населенных пунктов в зоне СВО.