ВС РФ «разрезали пополам» группировку ВСУ в Великой Новоселке

сегодня в 13:22

В ходе специальной военной операции (СВО) в Донецкой Народной Республике (ДНР) произошло стратегическое разделение населенного пункта Великая Новоселка на две части, и в итоге «разрезанными пополам» оказались формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет ТАСС .

Источник в силовых структурах сообщил, что в результате успешных действий российских подразделений южная часть поселка оказалась в полном окружении, где заблокирована 110-я отдельная механизированная бригада ВСУ.

В сложившейся ситуации единственным выходом для украинских военнослужащих остается капитуляция и сдача оружия, поскольку все пути отступления перекрыты.

Ранее сообщалось, что 1500 бойцов ВСУ попали в «котел» в Великой Новоселке. Российские военные предложили им сложить оружие и сдаться в плен, чтобы сохранить жизнь.