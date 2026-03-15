Самая крупная атака с начала года: над Москвой уничтожили 65 беспилотников
Менее чем за 12 часов над Москвой сбили 65 беспилотников
Атака беспилотников на Московский регион, которую силы ПВО отражают в течение дня, стала самой крупной с начала года, сообщает ТАСС.
Силы противовоздушной обороны уничтожили 65 беспилотных летательных аппаратов. Это произошло менее чем за 12 часов.
Ранее количество сбитых беспилотников, летевших на Москву, составляло 47.
Всего в период с 11:00 до 21:00 мск в России было уничтожено 280 украинских БПЛА самолетного типа.
