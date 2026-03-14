сегодня в 23:00

Количество сбитых беспилотников, летевших на Москву, выросло до 47

Количество летящих на Москву беспилотников увеличилось до 47, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Они были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

Всего в период с 11:00 до 21:00 мск было уничтожено 280 украинских БПЛА самолетного типа. Их перехватили над территориями Брянской, Калужской, Белгородской, Тверской, Смоленской, Курской областей, Краснодарского края и Московского региона.

Ранее число летящих на столицу вражеских беспилотников, перехваченных дежурными средствами ПВО, составляло 39.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.