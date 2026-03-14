сегодня в 20:52

Число уничтоженных БПЛА, летевших на Москву, увеличилось до 39

Число летящих на столицу вражеских беспилотников, перехваченных дежурными средствами ПВО, возросло до 39, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

В настоящее время в ряде районов Московской области сохраняется режим беспилотной опасности. Два беспилотника были ликвидированы над Дубной.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что прошедшей ночью над 10 российскими регионами, Черным и Азовским морями сбили 87 украинских БПЛА самолетного типа. Наибольшее число вражеских дронов ликвидировали над Азовским морем — 31.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.