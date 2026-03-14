Минобороны: 87 дронов ВСУ перехватили над РФ этой ночью

Аппараты уничтожили с 20 часов 13 марта до 7 часов 14 марта с помощью дежурных средств ПВО.

31 беспилотник ликвидировали над Азовским морем, 16 — над Краснодарским краем, восемь — над Крымом, семь — над Брянской областью, по шесть — над Белгородской областью и Черным морем, пять — над Ростовской областью, три — над Самарской областью, два — над Курской областью, по одному — над Астраханской, Волгоградской и Тульской областями.

Ранее в результате атаки дронов на порт «Кавказ» в Краснодарском крае пострадали три человека.

