Минобороны: 87 дронов ВСУ перехватили над РФ этой ночью
Прошедшей ночью над 10 регионами страны, Черным и Азовским морями сбили 87 украинских БПЛА самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
Аппараты уничтожили с 20 часов 13 марта до 7 часов 14 марта с помощью дежурных средств ПВО.
31 беспилотник ликвидировали над Азовским морем, 16 — над Краснодарским краем, восемь — над Крымом, семь — над Брянской областью, по шесть — над Белгородской областью и Черным морем, пять — над Ростовской областью, три — над Самарской областью, два — над Курской областью, по одному — над Астраханской, Волгоградской и Тульской областями.
Ранее в результате атаки дронов на порт «Кавказ» в Краснодарском крае пострадали три человека.
