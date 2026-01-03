Сальдо: Зеленский сам планировал атаку на резиденцию Путина в Хорлах

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что атаки на президентскую резиденцию и село Хорлы в Херсонской области были спланированы лично украинским лидером Владимиром Зеленским, пишет ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Россия 1».

По словам Сальдо, киевский режим, и конкретно Зеленский, непосредственно разработал план этих действий, включая неудачную попытку нанесения удара по резиденции президента и недавнюю атаку на Хорлы, которая произошла в период новогодних праздников.

«Конечно же, это киевский режим, и сам Зеленский спланировал эти акции на прошлой неделе — попытка удара по резиденции президента, а теперь вот (Хорлы — ред.) именно под Новый год, именно под самый Новый год», — сказал Сальдо.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по кафе и гостинице в Хорлах 1 января беспилотниками. В результате происшествия погибли 28 человек, еще несколько десятков пострадали. По словам Сальдо, атаку на Хорлы могли осуществить операторы БПЛА из украинского отряда «Птицы Мадьяра».

