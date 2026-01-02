Сальдо: теракт в Хорлах мог организовать украинский отряд «Птицы Мадьяра»

Операторов БПЛА из украинского отряда «Птицы Мадьяра» отправили в Херсон. Они могли провести теракт в новогоднюю ночь в Хорлах, а также атаковать гражданскую машину в Тарасовке, рассказал РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

С других направлений на правый берег региона Киев отправил солдат «Птиц Мадьяра». Сальдо назвал их террористами-операторами БПЛА.

«Принимая во внимание особый цинизм и жестокость теракта в Хорлах и удара по автомобилю в Тарасовке, где погиб ребенок, именно подразделение Мадьяра может быть непосредственным исполнителем этих преступлений», — выразил мнение губернатор Херсонской области.

ВСУ ударили по кафе и гостинице в Хорлах 1 января беспилотниками. Там мирные жители отмечали Новый год. Были убиты 27 человек. Возбуждено уголовное дело о теракте.

