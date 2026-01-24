сегодня в 15:37

Сальдо: все члены бригады скорой помощи погибли после атаки ВСУ

Все члены бригады медавтомобиля скорой помощи, атакованного украинским беспилотником в Херсонской области, погибли, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Днем в субботу ВСУ атаковали карету скорой помощи на въезде в Голую Пристань. Автомобиль получил значительные повреждения.

«Иначе как убийством мирных людей, занимавшихся тем, что спасали жизни и заботились о здоровье больных на самом опасном участке, это назвать нельзя», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что эта атака противника — очередное военное преступление против человечности.

