Бойцы ВСУ нанесли удар по машине скорой помощи в Херсонской области

По словам губернатора региона Владимира Сальдо, противник атаковал карету скорой помощи на въезде в Голую Пристань. Автомобиль получил значительные повреждения. К настоящему моменту судьба 3 членов медбригады неизвестна.

«Следов их гибели или ранений на месте не обнаружено. Есть надежда, что они где-то укрылись, однако связи с ними нет. Поиски осложнены крайне тяжелой обстановкой в воздухе», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что медики пытались прорваться к тяжелобольному в зону, в которой ВСУ с помощью БПЛА ведут круглосуточную охоту на технику.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил статус Херсона как столицы региона, несмотря на его нахождение под контролем ВСУ.

