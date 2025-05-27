Сальдо: украинский БПЛА ударил по Алешкинской больнице, ранена пенсионерка
Фото - © Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Украинский беспилотник нанес удар по больнице в Алешках Херсонской области. Ранена 85-летняя женщина, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.
В результате атаки был поврежден корпус ЦРБ. Также повреждения зафиксировали на автомобиле скорой помощи.
На опубликованных фото видно, как на одном из входов в больницу вылетели окна. Автомобиль скорой помощи изрешетило осколками. У него тоже не осталось ни одного целого стекла.
Ранее украинский беспилотник раскурочил гражданскую легковушку в Херсонской области. Инцидент произошел в Алешкинском округе.