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Сальдо: FPV-дроны ВСУ «добивают выживших» после первых ударов по рынку в Алешках

Украинские военнослужащие с помощью FPV-дронов добивают выживших мирных граждан на центральном рынке в Алешках, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

На опубликованных кадрах с беспилотника видно, как в результате обстрела ВСУ горит центральный рынок в Алешках.

«Настоящий облик киевского режима — в этих кадрах», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

В четверг утром бойцы ВСУ дронами-камикадзе атаковали рынок в Алешках. По предварительной информации, в результате обстрела погибли 7 человек, еще более 20 граждан ранены.