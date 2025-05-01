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7 человек погибли при ударе FPV-дронами ВСУ по рынку в Херсонской области

Украинские военнослужащие с помощью FPV-дронов атаковали рынок в Алешках. В результате удара ВСУ погибли минимум 7 мирных жителей, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Около 9:30 в Алешках, в районе центрального рынка, ВСУшники нанесли массированный удар FPV-дронами по мирным жителям», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в момент украинского удара на территории рынка находилось много мирных жителей. По предварительной информации, в результате обстрела погибли 7 человек, еще более 20 граждан ранены.

Сальдо добавил, что на месте ЧП работают экстренные службы. В настоящее время уточняются подробности случившегося.

Ранее бойцы ВСУ нанесли удар беспилотником-камикадзе по гражданской машине Херсонской области. В результате атаки противника пострадали двое мирных жителей.