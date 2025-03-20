РВ: ВС РФ ударили бомбой ФАБ-3000 по ВСУ на Курском направлении

Российские войска нанесли удар бомбой ФАБ-3000 по украинским солдатам рядом с селом Гуево в Курской области. Оборону противника в регионе уничтожают, сообщает Telegram-канал « Военкоры Русской весны ».

Солдаты ВС РФ обнаружили скопление украинской пехоты и опорные пункты рядом с Гуево в Курской области. После этого бойцы навели авиацию.

ВКС РФ атаковали противника авиабомбами ФАБ-1500 и ФАБ-3000. Удар первой, судя по опубликованному видео, пришелся по лесополосе.

С помощью ФАБ-3000 атаковали цели в поле.

Ранее сообщалось, что ВСУ утратили около 250 бойцов за сутки в Курской области.