Российские войска близки к полному освобождению Курской области. Осталось вернуть под контроль только 6 населенных пунктов, в 4 из которых уже проводится зачистка территорий от ВСУ, сообщает Mash .

Бои продолжаются в Гоголевке и селе Горналь. В Гуеве российские бойцы уже контролируют северную и северо-восточную части. Заолешенка, входящая в агломерацию Суджи, освобождена на 60-70%. Украинские военные еще удерживают позиции в Рубанщине и Олешне.

Военнослужащие сообщают, что в Гончаровке и Гуеве противник создал сильные укрепления, для преодоления которых потребовалось применение авиационных бомб. Для ликвидации боевиков в Гоголевке и Рубанщине активно используются беспилотники.

В настоящее время Вооруженные силы РФ установили контроль примерно над 40% территории населенного пункта Басовка, расположенного в Сумской области. Формирование буферной зоны в данном регионе станет возможным благодаря контролю над дорогой, ведущей к Сумам, что будет достигнуто после полного овладения этим селом.

Ранее Минобороны РФ показало первое видео из освобожденной Суджи в Курской области. На кадрах зафиксирована разруха в черте города.