Российский пилот уничтожил на аэродроме Ан-124 с техникой ВСУ

Российский летчик с позывным Комиссар рассказал, как уничтожил на военном аэродроме грузовой самолет Ан-124, перевозивший технику В ооруженных сил Украины, сообщает RT .

По его словам, во время атаки самолет разгружали.

«Там было очень много броневиков, танков, вооружения, военных. Потом мы получили подтверждение, что цель была поражена: фейерверк был огромный», — рассказал Комиссар.

За этот подвиг летчика наградили орденом Мужества.

Ранее атака украинского дрона на российского бойца завершилась необычным исходом: военнослужащий отбил беспилотник прикладом автомата и выжил, получив минимальный вред здоровью.