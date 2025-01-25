Российский пилот уничтожил на аэродроме Ан-124 с техникой ВСУ
Российский летчик с позывным Комиссар рассказал, как уничтожил на военном аэродроме грузовой самолет Ан-124, перевозивший технику Вооруженных сил Украины, сообщает RT.
По его словам, во время атаки самолет разгружали.
«Там было очень много броневиков, танков, вооружения, военных. Потом мы получили подтверждение, что цель была поражена: фейерверк был огромный», — рассказал Комиссар.
За этот подвиг летчика наградили орденом Мужества.
Ранее атака украинского дрона на российского бойца завершилась необычным исходом: военнослужащий отбил беспилотник прикладом автомата и выжил, получив минимальный вред здоровью.