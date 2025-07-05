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Облачная погода с прояснениями будет в Московском регионе 5 июля

В Москве и Подмосковье 5 июля ожидается облачная погода с прояснениями. Днем будет преимущественно без осадков, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Ветер будет дуть западный и северо-западный с порывами 6–11 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст., а температура воздуха — 19–21 градус тепла.

Ночью температура воздуха поднимется до 9–11 градусов. По области местами пройдет не большой дождь. Ветер изменится на юго-западный и южный с порывами 5–10 м/с.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в российскую столицу возвращается лето. 8 июля температура воздуха в Московском регионе вырастет до 25–30 градусов тепла.