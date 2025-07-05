МВД объяснило отсутствие графы «национальность» в российских паспортах

МВД: графа «национальность» в паспорте не нужна для идентификации

В министерстве внутренних дел РФ дали ТАСС официальные разъяснения по поводу отсутствия в паспорте графы «национальность», отметив, что эта информация не относится к сведениям, необходимым для идентификации личности.

По данным ведомства, национальная принадлежность определяется на основе самоидентификации и может меняться в течение жизни. При этом Конституция РФ (ст. 26) гарантирует право на национальную идентификацию без обязательного документального закрепления.

Существующий перечень паспортных данных (ФИО, пол, дата и место рождения) считается исчерпывающим, подчеркнули в министерстве.

В МВД отметили, что представители коренных малочисленных народов регулярно выступают за возвращение соответствующей графы в паспорт. Однако ведомство считает текущий порядок соответствующим конституционным нормам, позволяющим гражданам указывать национальность в других официальных документах по желанию.

В советский период национальность фиксировалась в паспорте на основе происхождения родителей и оставалась неизменной после 16 лет. Эта практика была отменена в 1993 году с принятием новой Конституции, закрепившей добровольный принцип национальной самоидентификации.