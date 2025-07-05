Техас столкнулся с внезапным паводком, заставшим власти врасплох

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Стихия обрушилась на Техас без предупреждения — стремительные паводковые воды унесли жизни 24 человек, еще десятки числятся пропавшими без вести, сообщает газета «Известия» .

По данным New York Post, среди исчезнувших — 20 воспитанниц христианского летнего лагеря, чьи судьбы остаются неизвестными.

В округе Керр вода прибывала с такой скоростью, что власти не успели объявить эвакуацию.

«Это произошло за считанные минуты, радары не показали угрозы», — признался городской менеджер Кервилля.

На место ЧП стянуты 18 вертолетов и 500 спасателей, но поиски осложняются новыми ливнями. Метеорологи предупреждают: паводковая угроза сохранится для территорий ниже по течению.

Президент США Дональд Трамп уже назвал трагедию «шокирующей», пообещав федеральную помощь. Однако для семей пропавших девочек из церковного лагеря каждый час ожидания становится пыткой — спасатели буквально борются со временем, пока бушующая вода продолжает подниматься, говорится в статье.