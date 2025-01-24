Момент, как боец ВС РФ отбил дрон ВСУ прикладом автомата, попал на видео

Атака украинского дрона на российского бойца завершилась необычным исходом: военнослужащий отбил беспилотник прикладом автомата и выжил, получив минимальный вред здоровью, сообщает SHOT .

В ходе выполнения боевого задания по прикрытию территории штурмовик заметил кружащий над ним беспилотный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). При попытке укрыться в безопасном месте военнослужащий подвергся нападению FPV-дрона.

Проявив находчивость, боец сумел отразить атаку, используя приклад своего автомата в качестве импровизированного средства защиты, и у него получилось, этот момент попал на видео.

На опубликованных кадрах видно, как боец ВС РФ готовится ударить по дрону прикладом автомата и, выждав удачный момент, реализовывает задумку. После этого беспилотник взорвался. Но, несмотря на это, российский военный выжил.

Военные корреспонденты сообщают, что пострадавший получил незначительные повреждения и в настоящее время проходит медицинское обследование. Прогнозы врачей оптимистичные.