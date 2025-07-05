Иномарка на большой скорости влетела в такси на перекрестке в Москве

Авария произошла на Южнобутовской улице в районе дома № 50. Синяя иномарка на большой скорости влетела в такси на перекрестке, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что светофор на перекрестке не работает. Такси выезжает на пересечение дорог, когда в него влетает синяя иномарка. После удара обломки автомобилей разлетелись по всей дороге.

На месте происшествия уже работают оперативные службы. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших устанавливаются. Движение в районе ДТП затруднено.

Ранее авария с участием мотоцикла и машины произошла на Перовской эстакаде на востоке Москвы. После столкновения движение было затруднено.