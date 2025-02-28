Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали совершить контратаку в Свердликове в Курской области, но их планы разрушил российский десант, который перехватил колонну, об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

На опубликованных в Сети кадрах видна вражеская техника в движении. Действия ВСУ не остались не замеченными российскими военными. Бойцы рязанского 137-го полка ВДВ встретили бронетехнику противника и ликвидировали ее.

Военную технику представителей киевского режима разгромили в том числе с помощью ударных дронов. Момент ликвидации попал на видео, где видно, как оператор берет в цель объект и наносит точный поражающий удар.

Ранее российский боец рассказал, что ВСУ использовали танки для ударов по жилью мирных жителей. Такой факт зафиксировали в Глушковском районе Курской области.