Российский боец: ВСУ били из танка по домам в курском приграничье

Командир 5-й роты 2-го батальона добровольческого отряда «БАРС-Курск» с позывным Борода рассказал, что бойцы ВСУ атаковали жилые дома из танка прямой наводкой, такое было в Глушковском районе Курской области.

«ВСУ видели, что гражданские объекты, но все равно атаковали дома. Когда заходили в район, хоть и не полностью, понимая, что там еще есть мирные жители, они прямой наводкой били из танка по домам», — уточнил боец в беседе с ТАСС.

По его словам, артиллерия противника била и по другим объектам гражданской инфраструктуры, среди которых были и медучреждения.

Ранее ВС РФ при наступлении на ВСУ освободили Орловку и Погребки в Курской области.