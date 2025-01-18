Российский боец подорвал штурмовиков ВСУ с помощью рюкзака с минами
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Военный из группировки войск «Север» смог ликвидировать штурмовиков противника с помощью рюкзака с минами, сообщает ТАСС.
Бойцы группировки войск «Север» уничтожили всю штурмгруппу ВСУ, которая находилась в окрестностях населенного пункта Глубокий Харьковской области
По противнику, превосходившему численностью военных ВС РФ, отработали операторы дронов. Но части группы удалось укрыться в погребе.
Как рассказал источник, один из российских бойцов бросил в погреб рюкзак с противотанковыми минами ТМ-62 и подорвал военных ВСУ.
Ранее ВС РФ начали продвигаться в направлении Покровска в ДНР. Они штурмуют населенные пункты Удачное и Котлино.