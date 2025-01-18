сегодня в 12:05

Российский боец подорвал штурмовиков ВСУ с помощью рюкзака с минами

Военный из группировки войск «Север» смог ликвидировать штурмовиков противника с помощью рюкзака с минами, сообщает ТАСС .

Бойцы группировки войск «Север» уничтожили всю штурмгруппу ВСУ, которая находилась в окрестностях населенного пункта Глубокий Харьковской области

По противнику, превосходившему численностью военных ВС РФ, отработали операторы дронов. Но части группы удалось укрыться в погребе.

Как рассказал источник, один из российских бойцов бросил в погреб рюкзак с противотанковыми минами ТМ-62 и подорвал военных ВСУ.

Ранее ВС РФ начали продвигаться в направлении Покровска в ДНР. Они штурмуют населенные пункты Удачное и Котлино.