сегодня в 12:58

Российские войска взяли под контроль Симиновку в Харьковской области

ВС РФ освободили от присутствия ВСУ населенный пункт Симиновка в Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» в течение недели активно наступали на харьковском направлении. В результате успешных боевых действий им удалось взять под контроль Симиновку.

Российские военные нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» украинские силы лишились более 1110 солдат.

Ранее ВС РФ освободили Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области. Также российские бойцы поразили формирования аэромобильной, шести мехбригад украинской армии и бригады морской пехоты возле населенных пунктов Славянск, Краматорск, Резниковка и Константиновка в ДНР.

