сегодня в 14:39

ВС РФ освободили Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области

Бойцы поразили формированиям аэромобильной, шести мехбригад украинской армии и бригады морской пехоты возле населенных пунктов Славянск, Краматорск, Резниковка и Константиновка в ДНР.

Также военные из 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии группировки «Восток» продвинулись до 2,5 км в глубину обороны ВСУ на западном берегу реки Гайчур. Они освободили населенный пункт Прилуки в Запорожской области.

В итоге россияне взяли под свой контроль крупный узел обороны противника площадью до 15 кв. км. В ходе сражения ликвидировано большое число личного состава и техники ВСУ.

Освобождение Прилук позволило ВС РФ расширить плацдарм на западном берегу реки Гайчур, еще были созданы условия для будущего продвижения вглубь региона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.