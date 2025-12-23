сегодня в 15:32

Российские войска взяли под контроль Андреевку и Прилипку в зоне СВО

ВС РФ провели успешные боевые действия на днепропетровском и харьковском направлениях. Они освободили Андреевку и Прилипку, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Населенный пункт Андреевка в Днепропетровской области взяли под контроль бойцы подразделений группировки войск «Восток». Они продолжают теснить противника и продвигаются в глубину его обороны.

Прилипку в Харьковской области взяли под контроль бойцы группировки войск «Север» в результате активных и решительных действий.

Ранее армия России освободила от ВСУ населенный пункт Вильча под Харьковом. В освобождении принимали участие подразделения группировки войск «Север».

Утром 23 декабря ВС РФ нанесли массированный удар по энергетическим и военным объектам ВСУ. Таким образом они ответили на террористические атаки Киева по российским гражданским объектам.

